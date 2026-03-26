Su HBO si sta preparando una nuova serie TV dedicata a Harry Potter e, secondo alcune fonti non ufficiali, la produzione avrebbe scelto un attore per interpretare Lord Voldemort. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, che cercano di scoprire l’identità dell’attore scelto per il ruolo del mago oscuro. La conferma ufficiale non è ancora arrivata.

Harry Potter ha finalmente il suo Lord Voldemort. Secondo i rumors, la produzione della serie tv che andrà in onda su Hbo ha individuato l’attore giusto per “Colui che non deve essere nominato”. Dunque, chi avrà l’onere e l’onore di interpretare il villain del reboot de La Pietra Filosofale? Non si sa. Al momento, infatti, tutti i ruoli principali di Harry Potter sono stati assegnati e comunicati, tranne quello di Voldemort. L’insider Daniel Richtman ha scritto: “ Hanno già scelto il doppiatore di Voldemort per la serie di Harry Potter”. L’idea è quella di mantenere il massimo segreto sull’identità dell’antagonista della famosissima saga. Intanto sono state pubblicate alcune fotografie dal set, che suggeriscono che “Colui che non può essere nominato” apparirà in alcuni flashback della notte in cui morirono i genitori di Harry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry Potter, Hbo ha scelto un nuovo Lord Voldemort per la serie tv? Fan scatenati per scoprire l’identità (segreta) di “colui che non deve essere nominato”

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