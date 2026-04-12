La Salis tenta la scalata del campo largo Pd in tilt per il triangolo con Elly e Conte

Nelle ultime settimane si sono intensificate le manovre politiche per allargare il fronte di maggioranza, con alcuni protagonisti che cercano di allontanarsi dai tradizionali schieramenti. Nel frattempo, nel Partito Democratico si sono registrati malumori e tensioni legate alle recenti alleanze con figure di spicco del centrodestra e del centrosinistra, mentre nuovi attori cercano spazio nel panorama politico, mettendo in discussione equilibri consolidati.

C'era una volta una principessa che arrivò al suo castello a Genova, quasi per caso. I "fattori", infatti, non riuscivano a trovare aspiranti e, prossimi alla disperazione, alla fine si rivolsero a lei. Una volta insediatasi - nove mesi fa - la principessa ha iniziato a pensare in grande. Nasce così il campo largo haute couture, altro che armocromista. Il grande annuncio dato a Bloomberg in realtà era un segreto di Pulcinella: «Se me lo venissero a chiedere, ci penserei». Tutti, nel microcosmo dem, erano a conoscenza del piano "diabolico" di Silvia Salis: l'incoronazione. In pratica, il trionfo della fiaba. In realtà è un piano studiato con metodo: la prima cittadina (e il marito regista, Fausto Brizzi) ha puntato le sue carte sullo sfinimento reciproco della coppia di sfidanti, Elly Schlein e Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Salis tenta la scalata del campo largo. Pd in tilt per il triangolo con Elly e Conte Conte sfianca Elly. Dopo Pasqua parte il giro d'Italia del campo largoÈ un lungo Giro d'Italia quello che partirà subito dopo la Pasquetta tra la passista e lo sprinter. Leggi anche: La segretaria del Pd Elly Schlein torna a Genova: possibile incontro con Salis