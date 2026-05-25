A Venezia, Simone Venturini, uno scout e candidato sindaco, ha ottenuto il sostegno di alcune liste. La sua candidatura si inserisce in un contesto in cui il nuovo rettore dell'università, Marco Sgarbi, di 43 anni, è il più giovane nella storia dell’ateneo. Venturini è in testa alle preferenze alle elezioni comunali, mentre la nomina di Sgarbi è avvenuta pochi giorni fa. Nessuna delle due notizie è collegata ufficialmente, ma entrambe riguardano figure giovani in ruoli di rilievo in città.

38 anni, un passato negli scout, di formazione cattolica, arrivato e l'arrivo alla politica con l'Udc quando frequentava. Da 11 anni era assessore della giunta Brugnaro e diventa il primo sindaco under 40 del capoluogo veneto. Alle elezioni del 24 e 25 maggio era candidato per il centrodestra. Laureato in giurisprudenza a Padova è cresciuto a Marghera, nella città giardino. Vive a Venezia vicino a Ca' Farsetti, sede del comune, ricorda il Corriere della Sera, con la moglie Carolina. L'assessore è diventato il candidato di tutto il centrodestra dopo che è caduta l'ipotesi che fosse l'ex presidente del Veneto Luca Zaia a correre per la successione al sindaco Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Venezia, la città che elegge i giovani: dopo il rettore il sindaco. Chi è Simone Venturini, lo scout arrivato alla politica che è in testa alle Comunali

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