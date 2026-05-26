Sorpresa Venturini Toglie di nuovo Venezia alla sinistra E mi deridevano

Da laverita.info 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex assessore ha vinto al primo turno alle elezioni comunali di Venezia, smentendo i pronostici e togliendo nuovamente la città alla sinistra. La sua vittoria è arrivata senza bisogno di ballottaggio, dopo aver superato il suo avversario dem. Durante la campagna elettorale, l’ex assessore aveva criticato la strategia del rivale, in particolare l’inclusione di candidati islamici nella lista. La vittoria è stata commentata come un risultato inaspettato e sorprendente.

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Il centrodestra si tiene Venezia. Simone Venturini, 38 anni, è il nuovo sindaco della Serenissima. Sostenuto dalla sua lista civica, da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, puntava al primo turno «e ci hanno un po’ deriso», ricordava ieri, invece così è stato. Con oltre il 64% delle sezioni scrutinate era al 52,8%, quindi vittoria certa. Il più giovane tra i candidati nella corsa a Ca’ Farsetti ha superato il diretto avversario del campo largo, Andrea Martella, 58 anni, segretario regionale del Pd, assestando un sonoro schiaffone alla sinistra che non è andata oltre al 40%. Non c’è bisogno di ballottaggio, e quello che è accaduto in Laguna è un test politico importante. 🔗 Leggi su Laverita.info

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