Il Napoli sta cercando di rafforzare la fascia destra con l'acquisto di un esterno brasiliano. La società ha individuato il giocatore come obiettivo principale per il mercato estivo. La trattativa coinvolge l’esterno attualmente in forza a una squadra di Serie A. La scelta deriva dalla volontà di migliorare la linea difensiva e rafforzare la rosa per la prossima stagione. La trattativa è in corso tra le parti interessate.

Dodò è nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia destra: secondo il ‘Corriere dello Sport’, Giovanni Manna ha individuato l’esterno brasiliano della Fiorentina come priorità per la difesa. Dodò e il duello con la Roma: Allegri vuole il brasiliano. Il laterale classe ’98 rappresenta l’obiettivo concreto di Massimiliano Allegri per completare le rotazioni sulla corsia destra. Gli azzurri intendono affiancare Dodò a Giovanni Di Lorenzo, creando una soluzione tattica che consenta al capitano di rifiatare durante la stagione. La Roma, però, ha già mosso i primi passi: Gian Piero Gasperini ha chiesto il brasiliano per costruire una catena laterale tutta verdeoro insieme a Wesley. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli sfida il club di Serie A per il rinforzo estivo: i dettagli

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