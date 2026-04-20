Napoli | decollano i contatti per il nuovo rinforzo! I dettagli

Il Napoli ha intensificato i contatti per il possibile acquisto di Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica. La società partenopea ha avviato i primi colloqui con l’entourage del giocatore, che sembrano aver avuto esito favorevole. La trattativa si sta sviluppando in modo concreto, con i dettagli ancora da definire, mentre i dialoghi tra le parti continuano.

Richard Rios è sempre di più nel mirino del Napoli: il centrocampista colombiano del Benfica è entrato nella lista dei possibili acquisti estivi, con i primi colloqui tra la dirigenza partenopea e l’entourage del giocatore già avviati positivamente. Rios al Napoli: la trattativa entra nel vivo. Gli azzurri stanno accelerando i contatti per il classe 2000 portoghese. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il Napoli ha già intavolato discussioni dirette con l’entourage del centrocampista della Nazionale colombiana, ricevendo risposte incoraggianti. Il profilo di Rios corrisponde perfettamente al modello di rinforzo ricercato dalla dirigenza: giovane, internazionale e con esperienza nei palcoscenici europei del Benfica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli: decollano i contatti per il nuovo rinforzo! I dettagli CONTE parla di GIOVANE, il nuovo acquisto del Napoli Notizie correlate Colpaccio Napoli: nuovo rinforzo per giugno, arriva l’indiscrezione dal Brasile!Non solo presente nella mente del Napoli, con la delicata trasferta di Bergamo da preparare, ma anche futuro nei pensieri soprattutto della... Leggi anche: Boyd Fraser, la Premier League sulle tracce del nuovo baby fenomeno scozzese: due club hanno già avviati i contatti per il 16enne. I dettagli