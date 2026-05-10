Napoli uno stabiese come rinforzo estivo? Tentativo di Manna per un colpo romantico
Il Napoli sta valutando l'acquisto di Sebastiano Esposito come rinforzo per la prossima stagione estiva. Il Cagliari ha deciso di riscattare l’attaccante dall’Inter versando 4 milioni di euro, con l’intenzione di mantenere il giocatore in Serie A. La permanenza in campionato potrebbe facilitare una futura rivendita e influenzare le decisioni del club partenopeo. La trattativa è in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi definitivi.
Sebastiano Esposito diventa un obiettivo concreto per il calciomercato estivo del Napoli. Il Cagliari riscatterà l’attaccante dall’Inter versando 4 milioni, ma la permanenza in Serie A apre scenari di rivendita immediata. Esposito può lasciare il Cagliari: parte il duello. Il Cagliari ha praticamente assicurato la permanenza in Serie A. Con la salvezza certificata, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto per Sebastiano Esposito dall’Inter: 4 milioni più il 40% della futura rivendita. Ma il riscatto definitivo non significa permanenza. Come rivela Tuttosport, il Cagliari è consapevole che Esposito potrebbe partire già nella prossima sessione estiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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