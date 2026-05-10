Napoli uno stabiese come rinforzo estivo? Tentativo di Manna per un colpo romantico

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Sebastiano Esposito come rinforzo per la prossima stagione estiva. Il Cagliari ha deciso di riscattare l’attaccante dall’Inter versando 4 milioni di euro, con l’intenzione di mantenere il giocatore in Serie A. La permanenza in campionato potrebbe facilitare una futura rivendita e influenzare le decisioni del club partenopeo. La trattativa è in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi definitivi.

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