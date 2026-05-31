Il Monza ha celebrato la promozione in Serie A con una sfilata in città. Durante il corteo, sono stati osservati cori, fumogeni e momenti di goliardia. L’esterno portoghese Dany Mota si è lanciato sul cassone di una jeep, tenendo una bottiglia di spumante aperta e innaffiando i presenti. La manifestazione si è svolta in un clima festoso, con i giocatori coinvolti nelle celebrazioni pubbliche.

L’esterno portoghese Dany Mota si butta sul cassone della jeep che precede il corteo, una bottiglia di spumante aperta in mano con cui si innaffia abbondantemente e gli occhialoni da sole.. la folla urla "uno di noi, Mota sei uno di noi!". Poi arriva, preceduta dalle camionette di polizia, guardia di finanza e polizia locale, il pullman scoperto con la scritta “Monza is back" e sopra tutti i giocatori eroi della promozione in A, compreso Keita, pur a lungo accantonato, che cantano ed esultano. È la festa più bella del Monza. La festa promozione come quella vissuta 4 anni fa, quando fu Serie A per la prima volta. "Un match fantastico, più bello perché sofferto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Monza in Serie A. Bus scoperto, cori fumogeni e goliardia. La sfilata dei giocatori

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Il Monza in Serie A. Bus scoperto, cori fumogeni e goliardia. La sfilata dei giocatoriDany Mota innaffia tutti con lo spumante, migliaia di appassionati in corteo. Come 4 anni fa il centro storico esplode per festeggiare la promozione. ilgiorno.it

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