Oggi si svolge la sfilata sul bus scoperto a Monza, dopo il ritorno in Serie A. La festa è cominciata ieri, subito dopo la fine della partita contro il Catanzaro, e prosegue con le celebrazioni ufficiali. La città si prepara a festeggiare l’ingresso nella massima divisione del calcio italiano, con i tifosi già radunati per l’evento. La sfilata rappresenta il momento clou delle celebrazioni per la promozione.

La festa è iniziata già ieri al fischio finale della sfida contro il Catanzaro, ma oggi prenderanno il via le celebrazioni ufficiali per il ritorno del Monza in Serie A. La squadra biancorossa sfilerà a bordo di un bus scoperto insieme al tecnico Paolo Bianco, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Il pullman partirà alle 16.45 da Re de Sass, in piazza Citterio, per poi proseguire lungo un percorso che toccherà il Ponte dei Leoni, l’Arengario e piazza Trento e Trieste, dove i tifosi potranno salutare i protagonisti della promozione. La notte di festa in piazza Duomo Già nella serata di ieri piazza Duomo è stata invasa da centinaia di sostenitori che hanno celebrato il ritorno nella massima serie dopo una sola stagione trascorsa in Serie B. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Monza in festa per il ritorno in Serie A: oggi la sfilata sul bus scoperto

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La festa del Catanzaro Serie B, Catanzaro in Finale play off contro Monza

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