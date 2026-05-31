L’Imperatore Lavalle ha avvertito che, proseguendo con l’attuale percorso, il Palio potrebbe scomparire definitivamente. Ha citato il coinvolgimento di borgate gestite da persone che non hanno mai partecipato alla competizione e che non sono legate alla tradizione della disfida.

"Se si continua su questa strada, il Palio andrà definitivamente perso. Ci sono borgate gestite da persone che non hanno mai vissuto il Palio e che nulla hanno a che fare con la disfida. I vogatori sono in via d’estinzione, e che si fa? Si bloccano i cartellini e si nega lo svincolo, così da impedire loro di vogare altrove. Un’assurdità: anni fa, quando a guidare le borgate c’era gente a cui stava davvero a cuore il Palio, non sarebbe mai successo". È un fiume in piena, l’Imperatore del Palio. Paolo Lavalle, undici successi nella disfida remiera – nessuno come lui – non ci sta, e in un momento storico in cui il movimento sta affrontando forti difficoltà, non esita a lanciare stilettate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito dell’Imperatore Lavalle: "Così il Palio rischia di perdersi"

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