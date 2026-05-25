Il reparto offensivo del Lecce ha segnato 27 gol in 38 partite, distribuiti tra sette giocatori, rappresentando la principale difficoltà della squadra in questa stagione. Nonostante i problemi, il gruppo è riuscito a ritrovarsi e a fare la differenza in alcune occasioni. La media di gol segnati evidenzia una produzione limitata, ma anche la capacità di alcuni calciatori di emergere nel momento chiave. La situazione resta sotto osservazione per eventuali interventi sul reparto offensivo.

LECCE – La nota più dolente del Lecce in questa stagione, si sa, è stato il rendimento del reparto offensivo, in termini di gol fatti: 27 in 38 partite, distribuiti su sette calciatori. Numeri di cui non si può non tenere conto in sede di bilancio finale.SOTTIL 6: ha confidenza con il pallone e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via Torino dice addio al pavè, croce e delizia di Milano. Al via la rimozione: cantiere fino a settembreDa alcuni giorni, via Torino a Milano è stata chiusa al traffico e ricoperta con materiali protettivi, mentre si prepara la rimozione del pavé...

Zagnoni assistman, Panelli croce e delizia. Puletto non incide, Tcheuna col motore a milleDurante la partita, Zagnoni si è distinto come assistman, mentre Panelli ha mostrato alti e bassi, risultando sia decisivo che deludente.

Argomenti più discussi: Banda, croce e delizia: rischia di perdersi, ma si ritrova e fa la differenza; Su SoloLecce.it. LE PAGELLE POCO SERIE. Non prendetele sul serio.

PAGELLE e TABELLINO Inter-Lecce 2-0: Mkhitaryan tuttocampista, Arnautovic croce e deliziaVoti, pagelle e tabellino di Inter-Lecce, match del Meazza valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Bisseck e Barella lanciano la capolista di Inzaghi Inzaghi e l’Inter ... calciomercato.it

Banda, l'uomo dei record del Lecce di D'Aversa. Salterà un mese di campionatoContro il Frosinone, con dieci dribbling positivi su quindici provati, ha stabilito il record di riuscita in questo fondamentale (in una partita) della Serie A 2023-24. Stiamo parlando ovviamente di ... quotidianodipuglia.it