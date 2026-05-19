Il pinguino imperatore dell’Antartide sta affrontando una possibile diminuzione della sua popolazione. Per tutelarlo, il WWF ha richiesto che venga ufficialmente riconosciuto come specie protetta. La richiesta è stata avanzata durante la 48ª Riunione Consultiva degli scienziati riuniti a Hiroshima, in Giappone. La discussione riguarda la necessità di adottare misure specifiche per preservare questa specie. La proposta si basa su dati riguardanti i cambiamenti climatici e la conseguente riduzione del ghiaccio marino.

L’allarme degli scienziati Secondo il WWF il numero dei pinguini imperatori (Aptenodytes forsteri) che vivono esclusivamente in Antartide sta velocemente collassando «avvicinandosi pericolosamente al baratro dell’estinzione» e indicando come «necessaria un’azione urgente per arginare gli effetti del cambiamento climatico e proteggere i pinguini imperatore e il loro habitat». Ma cosa sta influendo così velocemente la diminuzione del numero di questi uccelli che vivono mediamente 20 anni, si fanno amare per la caratteristica e buffa andatura che li contraddistingue ma che in mare, grazie alla forma idrodinamica, possono letteralmente “volare”... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il pinguino imperatore dell'Antartide rischia di scomparire. Per salvarlo gli scienziati chiedono che sia dichiarato specie protetta

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Il pinguino imperatore dell'Antartide rischia di scomparire. Per salvarlo gli scienziati chiedono che sia dichiarato specie protettaIl WWF chiede agli scienziati riuniti ad Hiroshima, in Giappone, per la 48ª Riunione Consultiva del Trattato Antartico, di dichiarare specie protetta il pinguino che cambiamento climatico, navi da cro ... vanityfair.it

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