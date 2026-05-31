È stato annunciato ufficialmente il sequel di “Minecraft Movie Squared”, con Kirsten Dunst nel cast. Dopo il grande successo al botteghino dello scorso anno, il film dedicato al celebre videogioco si prepara a tornare al cinema. La conferma arriva a distanza di tempo dall’uscita originale, che aveva riscosso notevole successo tra il pubblico. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sulla trama del nuovo capitolo.

Dopo lo straordinario successo commerciale che ha travolto i botteghini di tutto il mondo lo scorso anno, l’universo videoludico più celebre di sempre “Minecraft” si prepara a tornare sul grande schermo. Warner Bros. e Legendary hanno annunciato ufficialmente il titolo del secondo capitolo della saga: A Minecraft Movie Squared. L’annuncio è avvenuto tramite un post congiunto su Instagram condiviso dagli studi di produzione e dall’account ufficiale del franchise, in cui è stato dichiarato: “Pronti per un’altra avventura? Il mondo di #Minecraft si sta espandendo ancora una volta con A Minecraft Movie Squared!”. Il primo capitolo si era imposto come un titano del box office globale, portando a casa ben 957,8 milioni di dollari e conquistando la medaglia d’argento come secondo incasso più alto del 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il mondo a cubetti si espande: ufficiale il sequel A Minecraft Movie Squared, nel cast entra Kirsten Dunst

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