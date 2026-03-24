E’ ufficiale, Kirsten Dunst reciterà in The Housemaid ‘s Secret al fianco di Sydney Sweeney. Il film è il sequel del successo al botteghino del 2025 “The Housemaid”, che ha incassato quasi 400 milioni di dollari fino ad oggi. Il sequel ci farà rivivere l’inquietudine della storia del primo capitolo, con un cast d’eccezione che non avrà confronti da temere. Il successo di Housemaid. Basato sul romanzo bestseller di Freida McFadden, l’intricata storia di Housemaid segue Millie, interpretata da Sweeney, una giovane donna dal passato misterioso che viene assunta come domestica a tempo pieno da una ricca famiglia con un oscuro segreto. Nel sequel, Millie ritorna e, secondo la trama, accetta un lavoro come “domestica per una donna che non le è mai permesso di vedere”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Housemaid 2’: Kristen Dunst entra nel cast del sequel thriller

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