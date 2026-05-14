L'attrice è una delle new entry dell'atteso nuovo capitolo che è chiamato a replicare il successo dell'originale, capace di incassare quasi un miliardo di dollari nel mondo Le riprese di Un film Minecraft 2 sono appena iniziate e ad annunciarlo è stata Kirsten Dunst, una delle new entry nel cast del sequel che dovrà confermare lo straordinario successo ottenuto dal primo capitolo del franchise. La notizia dell'ingresso di Dunst nel cast era stata riportata per la prima volta già a marzo, dopo che l'attrice aveva espresso il desiderio di partecipare al sequel già nell'agosto 2025. In quell'occasione aveva raccontato che i suoi figli avevano apprezzato molto il primo film e che lei stessa era interessata soprattutto a girare un film "in cui non avrebbe perso soldi".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Minecraft 2, Kirsten Dunst sul set ci regala la prima foto del sequel

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