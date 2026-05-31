Un residente ha segnalato la presenza di sei bombe da mortaio nascoste sotto un ponticello di campagna. La comunità, composta da circa quattordici famiglie distribuite in una dozzina di case, vive in un'area definita come un “impero” dal residente. La denuncia riguarda armi inesplose trovate in un luogo isolato e poco frequentato, senza dettagli su interventi delle autorità o ulteriori accertamenti.

Quando denunciai sei bombe da mortaio nascoste sotto un ponticino di campagna Nel nostro piccolo “impero” vivevano poco più di quattordici famiglie distribuite in una dozzina di case. C’erano quattro grandi battiture, che producevano da 700 a 1.000 staia di grano, e una più modesta che rendeva poche decine di quintali. Spesso noi ragazzi, armati di fionde e “ghiavottoli”, ci dirigevamo verso il campo di aviazione di Arezzo. A quei tempi era tutto in terra battuta: ai lati si estendevano circa sessanta ettari di campi coltivati a grano, racchiusi da una rete metallica. C’era un solo hangar a tunnel, costruito con lamiere ondulate, e un unico velivolo, il “F. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il mio tempo dell’impero del sole

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Viaggio nel tempo - Folli Dolly

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