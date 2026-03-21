Zhang Jindong finisce l’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore del gruppo Suning | patrimonio resettato

Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning e ex proprietario dell’Inter, ha visto il suo patrimonio azzerato a causa di una serie di debiti accumulati. La sua azienda ha subito un drastico reset patrimoniale, segnando la fine dell’impero economico che aveva costruito nel corso degli anni. La situazione si è evoluta con la riduzione significativa delle risorse finanziarie a sua disposizione.

Inter News 24 a causa dei debiti. Un colpo durissimo per Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning, che dal 2016 al 2024 ha detenuto la proprietà dell’ Inter. A causa di una serie di investimenti falliti, tra cui una massiccia partecipazione nel gruppo Evergrande per oltre 20 miliardi di yuan, Zhang è finito in una spirale di debiti che ha portato, nel gennaio del 2026, al trasferimento senza compenso delle sue azioni e dei suoi beni personali per far fronte a un debito di 238,712 miliardi di yuan (circa 31 miliardi di euro ). Un evento che segna un precedente in Cina, con il fondatore di una grande impresa privata che perde completamente il suo patrimonio attraverso una ristrutturazione aziendale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zhang Jindong, finisce l’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore del gruppo Suning: patrimonio resettato Articoli correlati L’impero di Valentino: chi sono i custodi del suo immenso patrimonioTra castelli in Francia e società: ecco come viene gestita la fortuna dell’ultimo Imperatore della moda Dopo la scomparsa di… Dopo la scomparsa di... Leggi anche: Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliare Contenuti utili per approfondire Zhang Jindong Resettato il patrimonio di Zhang Jindong, ex proprietario dell'Inter: tutti i beni ceduti per ripagare i debitiNei giorni scorsi, in Cina è stata battuta una notizia pesante che riguarda Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning che dal 2016 al 2024 ha avuto in mano la proprietà dell'Inter. A causa di una cat ... msn.com Ancora guai per la famiglia Zhang: gli ex proprietari dell'Inter dichiarano bancarottaNon finiscono i guai per Steven Zhang e Zhang Jindong, ex proprietari dell'Inter. Dopo aver perso la proprietà del club nerazzurro, finito nelle mani del fondo americano Oaktree dopo la mancata ... ilgiornale.it