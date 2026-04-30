Sole caldo e minime in rialzo | il ponte del Primo maggio all' insegna del bel tempo

Da domani a domenica, le previsioni indicano tempo soleggiato su tutta la regione, con cieli sereni e temperature minime in aumento sia in pianura che lungo la costa. Le condizioni meteo favorevoli sono attese durante tutto il ponte del Primo maggio, caratterizzato da giornate calde e temperature in crescita rispetto ai giorni precedenti.

Un ponte lungo all'insegna del bel tempo. Le previsioni del tempo dell'Osmer indicano come da domani a domenica su tutta la regione avremo cielo sereno con temperature minime in rialzo, sia in pianura che sulla costa. Nello specifico, nel giorno della Festa del lavoro a Trieste continuerà a.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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