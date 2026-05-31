Madonna ha rivelato che il suo miglior amante sarebbe stato John Kennedy Jr., sussurrando il nome coprendosi la bocca. La cantante ha fatto questa confessione durante un’intervista, senza ulteriori dettagli. La dichiarazione si inserisce in un contesto di rivelazioni personali, senza commenti ufficiali o conferme. La frase è stata pronunciata in modo teatrale, lasciando intendere un ricordo particolare legato a quella persona.

Coprendosi la bocca con le mani per aggiungere un tocco di teatralità, ha sussurrato un nome inequivocabile: “ John Kennedy Jr.”. È lui il miglior amante che Madonna abbia mai avuto. La popstar ha scelto la totale schiettezza per sganciare una rivelazione intima destinata a fare il giro del mondo, riportando al centro del gossip internazionale una breve avventura consumata alla fine degli anni Ottanta con uno dei sex symbol più iconici d’America. L’intervista e la regola dei “nomi dei morti”. La confessione è arrivata durante un’intervista video realizzata in collaborazione con Grindr, parte della campagna promozionale per il nuovo progetto discografico dell’artista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio miglior amante? John Kennedy Jr.”: la confessione di Madonna e la regola dei “nomi dei morti”

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Madonna Reveals Sex Confession About John F. Kennedy Jr. Romance | E! News

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