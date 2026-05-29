Madonna e la confessione che ci riporta tutti negli anni Novanta | Il mio miglior amante? John Kennedy Jr aveva un fascino irripetibile

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Madonna ha dichiarato che il suo miglior amante è stato John Kennedy Jr., descrivendolo come una persona dal fascino irripetibile. La cantante ha fatto questa rivelazione in attesa dell’uscita del suo nuovo album, Confessions on a Dancefloor II. La confessione è arrivata in un’intervista, senza altri dettagli sulla relazione o sul periodo in cui sarebbe avvenuta.

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Quando lo stilista Raul Lopez chiede alla cantante con chi ha trascorso il suo migliore momento a letto, Madonna specifica di voler fare «solo i nomi dei morti», si presume per non voler offendere nessuno dei presenti e lasciare un po' di spazio alla privacy. Tra i suoi compagni passati a miglior vita, comunque, rimane una rosa di personalità di spicco, tra cui: Jean-Michel Basquiat, Luke Perry e Tupac Shakur, per dirne alcuni. Fatta la doverosa premessa, Madonna si coprire la bocca e sussurra «John Kennedy Jr.», suscitando un'ovazione nel suo ascoltatore. Lopez riprende la parola confermandole che l'imprenditore ha sempre avuto la nome di essere particolarmente abile nell'intimità, aggiungendo: «Sei la terza persona che sento dire una cosa del genere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Madonna e la confessione che ci riporta tutti negli anni Novanta: «Il mio miglior amante? John Kennedy Jr, aveva un fascino irripetibile»
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