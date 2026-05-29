L a popstar americana, impegnata nella promozione del nuovo album Confessions II, ha partecipato a un video realizzato in collaborazione con Grindr insieme a un gruppo di artisti e creator della scena queer contemporanea. Nel corso della conversazione, tra domande provocatorie e toni giocosi, la cantante ha fatto riferimento al suo passato sentimentale citando John F. Kennedy Jr. come uno degli uomini più memorabili della sua vita. Madonna: 25 look memorabili tra esibizioni live e occasioni speciali. guarda le foto «Chi è stato il tuo miglior partner a letto?». Nel video, Madonna si lascia andare ad una chiacchiera informale con Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, Ivy Mugler, il designer Raul Lopez e il giornalista Marcello Gutierrez. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È un’icona americana, è stato un sex symbol e sulla sua "Love Story" più grande ci hanno fatto una serie: per la popstar il miglior amante è stato John F. Kennedy Jr.

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