Santiago Gimenez è tornato a giocare con il Milan dopo l'operazione alla caviglia eseguita a fine dicembre. La sua presenza in campo contro il Torino ha confermato il suo recupero. I dirigenti e l’allenatore sono fiduciosi che possa tornare al massimo della forma. La società ha già predisposto una strategia per il suo reinserimento nel gruppo.

Dopo la lunga convalescenza post operazione di fine dicembre alla caviglia, Santiago Gimenez è tornato in campo durante Milan-Torino. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri confiderebbe nei suoi gol e lo avrebbe ritrovato migliorato: il fastidio alla caviglia è passato e l'allenatore rossonero sarebbe convinto che in questi mesi il lavoro fisico di Gimenez abbia permesso al messicano di presentarsi con una struttura muscolare ancora più definita. In campionato in questa stagione non ha segnato giocando circa 640 minuti. La scorsa stagione arrivando a gennaio e giocando 670 minuti aveva segnato 5 gol in 14 partite in campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez più in forma che mai, Milan e Allegri convinti: può tornare al meglio. E c’è la mossa

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