Il Comune di Mercato Saraceno ha pubblicato un bando di asta pubblica per affidare la gestione dell’ex Caffè Centrale, un locale storico in piazza Mazzini sotto il loggiato comunale. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 16 giugno. La procedura riguarda l’affidamento della gestione del locale, che si trova nel centro della città. La pubblicazione del bando è stata annunciata ufficialmente dal Comune.

Il Comune di Mercato Saraceno ha pubblicato il bando di asta pubblica per affidare la gestione dell’ex Caffè Centrale, storico locale situato in piazza Mazzini sotto il loggiato comunale. Scopo è rilanciare uno dei luoghi identitari (nato più di due secoli fa come caffè del Teatro e gestito nell’ultimo secolo da tre generazioni della famiglia Bracciaroli) del centro storico mercatese, per farlo diventare nuovamente un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Il nuovo gestore dovrà presentare un progetto di qualità, capace di unire tradizione e innovazione. Il locale sarà destinato ad attività di bar caffetteria e piccola ristorazione, con proposte curate come panini gourmet, insalate, taglieri di salumi e formaggi e piatti freddi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asta pubblica per la gestione dell’ex. Caffè Centrale, domande entro il 16 giugno

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