Percorso chiuso | Calamai annuncia l’addio di Leão e rivela il piano del Milan Spunta Zirkzee

Il giornalista Luca Calamai ha scritto un editoriale in cui parla delle ultime novità sul calciomercato del Milan. Si legge che Rafa Leão non farà più parte della squadra e che, al suo posto, potrebbe arrivare Joshua Zirkzee. Calamai ha anche rivelato alcuni dettagli sul piano del club riguardo alle operazioni di mercato. La situazione sembra essere in fase di definizione, con le trattative ancora in evoluzione.

"In uscita, invece Leão. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capire quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione". Parere chiarissimo quello del giornalista Luca Calamai che ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche delle mosse di calciomercato del Milan in attacco. Calamai sembra davvero sicuro sul futuro del numero 10 rossonero, che lui vede già lontano da Milanello. Leão in questa stagione in Serie A è fermo a quota 9.72 per quanto riguarda gli XG (gol attesi) e ha segnato 9 reti in campionato, anche se non trova il fondo delle rete dalla partita di inizio marzo contro la Cremonese (dati Sofascore).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Percorso chiuso”: Calamai annuncia l’addio di Leão e rivela il piano del Milan. Spunta Zirkzee Notizie correlate Leggi anche: Calamai duro dopo Milan-Udinese: “Leao corpo estraneo. Convinto che non farà parte del futuro rossonero” Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costaRafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male.