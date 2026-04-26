Lo scorso 22 aprile, la testata sportiva del New York Times ha pubblicato un articolo che analizza come l’Inghilterra abbia adottato strategie per valorizzare la diversità tra i propri club, ottenendo risultati positivi. La stessa testata ha evidenziato come in Italia, invece, questa tematica venga spesso trascurata o affrontata in modo superficiale. La differenza tra i due Paesi riguarda anche le politiche interne delle società sportive e le iniziative di inclusione.

Lo scorso 22 aprile, The Athletic, la testata sportiva del New York Times, quella che nel calcio mondiale fissa spesso l’agenda della conversazione – a firma di Sarah Shepard, ha dedicato un lungo pezzo a un fenomeno che sta passando quasi inosservato: le donne stanno lasciando i vertici del calcio maschile inglese. Non perché il sistema le abbia espulse in modo vistoso, ma per una lenta erosione silenziosa, club dopo club, ruolo dopo ruolo. Un esodo che chi si occupa di governance sportiva ha trovato preoccupante proprio perché arriva dopo decenni in cui quella presenza aveva prodotto risultati concreti e misurabili. In Italia, la notizia non ha trovato quasi spazio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come l’Inghilterra ha capito che la diversità fa vincere i club (e come l’Italia fa finta di niente)

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