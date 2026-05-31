Da una parte un tessuto economico che da ormai diversi anni fa registrare tassi di occupazione crescente. Dall’altra la difficoltà – non solo delle grandi aziende, ma anche della miriade di piccole e medie imprese – sempre più in difficoltà nel reperire personale qualificato. Un paradosso nazionale, ma che riguarda anche la nostra provincia, dove nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo, dati alla mano, è la Cgia di Mestre, che ha di recente pubblicato uno studio che posiziona la nostra provincia all’ottantesimo posto della graduatoria, con una percentuale di difficoltà di reperimento del personale per mancanza di candidati pari al 28,4%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mercato del lavoro. Un paradosso spezzino. A vuoto un colloquio su 3

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