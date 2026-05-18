mancano i candidati un colloquio di lavoro su tre a vuoto

In una situazione che riguarda il mercato del lavoro locale, si registra che circa un terzo dei colloqui programmati non vengono effettuati a causa dell'assenza dei candidati. La condizione si verifica in vari contesti di selezione, con conseguenti ripercussioni sulle aziende che devono riorganizzare le proprie attività di reclutamento. La situazione evidenzia una difficoltà nel processo di selezione, con un numero consistente di appuntamenti che vengono annullati o non presenziati senza preavviso.

Grosseto, 18 maggio 2026 – Quasi un colloquio di lavoro su tre va a vuoto perché non si presenta nessuno. E’ il paradosso del nuovo mercato del lavoro: ci sono migliaia di esuberi in molte imprese ma molte imprese, anche in provincia di Grosseto, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. A dirlo è l’ ufficio studi della Cgia. La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli ultimi anni. Le ragioni sono molteplici e, messe insieme, spiegano un cambiamento profondo del mercato del lavoro. Innanzitutto, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità: non cercano più soltanto uno stipendio, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità, possibilità di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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