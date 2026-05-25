Lavoro | a Genova quasi un colloquio su 3 va a vuoto perché non si presenta nessuno

A Genova, circa un terzo dei colloqui di lavoro programmati non si svolgono perché i candidati non si presentano. Nonostante la domanda di occupazione sia elevata, molte selezioni vengono annullate o rimandate a causa dell’assenza dei candidati. Questa situazione riguarda sia la città che la regione, dove si registrano frequenti casi di mancata partecipazione alle sessioni di colloquio.

In Italia - e così anche in Liguria e a Genova - c'è fame di lavoro, eppure in molti casi alle selezioni non si presenta nessuno. Paradossi del mercato del lavoro che però si spiegano facilmente muovendosi su due binari: uno è quello della qualità e della retribuzione degli impieghi proposti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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