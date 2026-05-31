Nel calciomercato dei dilettanti, il Bibbiena ha confermato il capitano Antonio Falsini anche per la prossima stagione. Falsini continuerà a vestire la maglia rossoblù e a ricoprire il ruolo di capitano. Non sono stati annunciati altri movimenti ufficiali o cambi di squadra. La squadra si prepara a mantenere la rosa attuale, con alcune possibili novità in arrivo.

Conferme e novità sul fronte del calciomercato dei dilettanti. Il Bibbiena strappa il sì al proprio capitano Antonio Falsini che anche nella prossima stagione indosserà la maglia rossoblù e i gradi di capitano. A Sangiustino Valdarno invece arriva un nuovo allenatore. Si tratta di Carlo Squillantini, ex Santa Firmina, Stia e Rassina. Tra i più esperti in categoria e non solo. E proprio il Rassina ha deciso di salutare l’attaccante Sodiq dopo solo sei mesi, resterà in biancoverde invece Spartà, tra i migliori finalizzatori dell’ultima stagione. Porte girevoli a Lucignano soprattutto visto che si tratta di portieri. Resta in amaranto Marzani, arriva invece Marcocci mentre Brilli a quanto pare potrebbe fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dilettanti: tutti i movimenti. Bibbiena, resta il capitano Falsini

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