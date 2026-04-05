Il maestro Muti a Molfetta la messa di Pasqua e l' idea | Un evento musicale per la città

Il maestro Riccardo Muti è tornato a Molfetta, città di origine della sua famiglia, per partecipare ai riti pasquali. Oggi ha preso parte alla messa di Pasqua che si è svolta nella chiesa di Santo Stefano, gestita dall'Arciconfraternita di Santo Stefano dal sacco rosso. Dopo la funzione, ha spiegato l’idea di organizzare un evento musicale in città.

"Oggi è Pasqua di Resurrezione e speriamo ci sia una resurrezione in questo mondo che sta crollando a pezzi. Se siamo tutti uniti, la resurrezione forse è possibile", ha detto il maestro, come riporta l'Ansa, parlando dopo la messa. "Questa Pasqua è stata meravigliosa trascorsa in vostra compagnia - ha continuato dall'ambone - e io spero, devo guardare la mia agenda, di poter organizzare partendo dalla confraternita di Santo Stefano un evento musicale di carattere sacro, da offrire alla città di Molfetta". Muti ha definito il suo ritorno a Molfetta per i riti pasquali come un momento "particolare, toccante e commovente. È stato un ritorno a casa, a questa meravigliosa chiesa e confraternita a cui auguro che possa continuare ancora per altri sette secoli". 🔗 Leggi su Baritoday.it

Processione dei cinque 'Misteri' a Molfetta: c'è anche il maestro Riccardo MutiIl celebre direttore d'orchestra fa parte dell'arciconfraternita di ‘Santo Stefano dal sacco rosso’, che prende parte al tradizionale corteo...

«Ma quello è Riccardo Muti?», la sorpresa del maestro nella sua città di infanzia: cosa faceva col cappuccio e la tonacaTonaca marrone, cappuccio calato sulla testa, cingolo rosso e guanti neri a reggere un cero.

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Il maestro Muti, 'speriamo ci sia resurrezione nel mondo che crolla a pezzi'Oggi è Pasqua di Resurrezione e speriamo ci sia una resurrezione in questo mondo che sta crollando a pezzi. Se siamo tutti uniti, la resurrezione forse è possibile. (ANSA) ... ansa.it

Il maestro Riccardo Muti vestito da confratello alla processione dei Misteri di MolfettaHa indossato il camice marrone con il cappuccio posato sulla testa, il cingolo rosso e i guanti neri a coprire le mani che reggono un cero. C'è anche un confratello d’eccezione, il maestro Riccardo Mu ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tele Dehon. . Il Maestro Riccardo Muti ritorna a Molfetta partecipando come confratello dell’Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso di Molfetta, alla processione dei Cinque Misteri. Ecco i suoi auguri di Buona Pasqua alla comunità. facebook

'TOH, MA QUELLO È RICCARDO MUTI' – IL MAESTRO TORNA A SORPRESA A MOLFETTA E... x.com