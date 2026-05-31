I pantaloni fluidi stanno diventando la scelta preferita per gli inviti, sostituendo l’obbligo dell’abito lungo. Le cerimonie aggiornano il dress code, favorendo look più comodi e versatili. La tendenza si riflette nelle ricerche online e nelle scelte di stile, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti preferenze di abbigliamento formale.

A nche le cerimonie hanno aggiornato il loro dress code. I tempi in cui l’unica opzione possibile sembrava essere l’abito lungo, principesco e scenografico, sono ormai lontani: la moda lo conferma, le ricerche anche. I pantaloni non sono più un cliché da evitare nella stagione degli inviti, né una scelta di ripiego per chi non ama gonne e vestiti. Al contrario, sono diventati una delle alternative più chic da indossare a matrimoni, battesimi, comunioni ed eventi formali. Come abbinare i pantaloni pinocchietto nel 2026: il ritorno chic dei Capri pants X A fare la differenza, però, è tutto ciò che li circonda: il modello scelto, il tessuto, la caduta, ma soprattutto l’abbinamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con i pantaloni fluidi che salvano la stagione degli inviti

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