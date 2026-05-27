A ppena salgono le temperature, il guardaroba si accorcia e si alleggerisce, con il rischio di semplificarsi fin troppo. Per evitare look senza carattere, ma al tempo stesso freschi, ecco che arrivano i pantaloni alla zuava, a metà strada tra la voglia di scoprirsi e il desiderio di restare vestite. Né bermuda, né culotte, né cropped: hanno una silhouette tutta loro, un po’ dandy, un po’ vacanziera, sorprendentemente elegante se portata con il look giusto. Come abbinare i pantaloni pinocchietto nel 2026: il ritorno chic dei Capri pants X Larghi quanto basta, scenografici senza eccessi, lasciano respirare la gamba e anche il look. La risposta più chic al caldo? Non sempre sta in un abito leggero: a volte si ferma sotto il ginocchio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con i pantaloni alla zuava che salvano l’eleganza dal caldo

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