il lampo di havertz incubo mosquera madueke ci prova

Notizia in breve

Il portiere ha parato un rigore, ma non è riuscito a evitare il gol subito. Il difensore ha commesso un fallo ingenuo che ha portato al pareggio, contribuendo a una prestazione complessivamente difficile. L'attaccante ha tentato di sorprendere con un tentativo, senza successo. La partita ha visto un portiere stabile tra i pali, mentre il difensore ha avuto una giornata complicata. La squadra ha subito un gol dopo un episodio che ha messo in difficoltà la linea difensiva.