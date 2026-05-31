Il lampo di Havertz Incubo Mosquera Madueke ci prova
Il portiere ha parato un rigore, ma non è riuscito a evitare il gol subito. Il difensore ha commesso un fallo ingenuo che ha portato al pareggio, contribuendo a una prestazione complessivamente difficile. L'attaccante ha tentato di sorprendere con un tentativo, senza successo. La partita ha visto un portiere stabile tra i pali, mentre il difensore ha avuto una giornata complicata. La squadra ha subito un gol dopo un episodio che ha messo in difficoltà la linea difensiva.
RAYA 6,5. Sempre sicuro. Para un rigore a Nuno Mendes, ma non basta. MOSQUERA 4,5. Davvero ingenuo il fallo che porta al pari: gara in costante affanno. SALIBA 6,5. Kvara gli scappa una volta nella ripresa, ma per lunghi tratti mantiene il controllo. Solidissimo. GABRIEL 5. Una chiusura stellare su Kvara, qualità difensiva abbagliante: ma poi l’errore decisivo dal dischetto rovina tutto. HINCAPIÉ 6,5. Tosto, riesce a neutralizzare a lungo Doué. RICE 6,5. Maestro del posizionamento e dell’anticipo, freddo anche sul rigore. LEWIS-SKELLY 6. Sempre titolare a fine stagione, non a caso: sempre lucido ed energico. SAKA 6. Rischia tantissimo con un rilancio maldestro nella propria area toccando anche con la mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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