Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l'Arsenal Arteta esulta | Sporting battuto 1-0
Nella partita di andata dei quarti di Champions League, il team di casa ha subito un gol decisivo nel recupero grazie a un intervento di un calciatore degli inglesi. La rete ha permesso all'Arsenal di ottenere un vantaggio di 1-0 sull'avversario. L'allenatore degli ospiti ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato, che lascia aperte le possibilità di qualificazione in vista del ritorno a Londra.
Un gol di Kai Havertz decide la partita d'andata dei quarti di Champions League tra Sporting e Arsenal: piccolo vantaggio per i Gunners in vista del ritorno a Londra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arteta distribuisce penne ai giocatori dell’Arsenal prima dello Sporting in Champions: li sta allenandoIl tecnico è noto per i suoi metodi spesso eccentrici, che mescolano preparazione fisica, focus mentale, coesione di squadra e trucchi psicologici.
Perché Mikel Arteta stava “impazzendo” pochi secondi prima che Kai Havertz mandasse l’Arsenal a WembleyL’Arsenal ha ufficialmente prenotato il suo posto a Wembley per la finale della Coppa Carabao dopo una pulsante vittoria per 2-1 sul Chelsea...