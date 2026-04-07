Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l'Arsenal Arteta esulta | Sporting battuto 1-0

Nella partita di andata dei quarti di Champions League, il team di casa ha subito un gol decisivo nel recupero grazie a un intervento di un calciatore degli inglesi. La rete ha permesso all'Arsenal di ottenere un vantaggio di 1-0 sull'avversario. L'allenatore degli ospiti ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato, che lascia aperte le possibilità di qualificazione in vista del ritorno a Londra.