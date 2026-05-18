L'Arsenal si avvicina alla conquista di un risultato importante dopo aver battuto il Burnley. La partita è stata decisa da un gol di Havertz, realizzato su calcio d'angolo. La squadra londinese si trova ora a un passo dalla vittoria in Premier League, a condizione che il Manchester City, nel prossimo incontro contro il Bournemouth, non ottenga una vittoria. La sfida tra Arsenal e Burnley si è conclusa con il gol decisivo di Havertz, che ha portato i Gunners più vicini alla conquista del titolo.

Stasera, dalle 20.30 italiane, tutto il mondo Arsenal sarà davanti alla tv, sperando nel momento che dalle parti dell’Emirates Stadium aspettano da 22 anni: la vittoria della Premier League. La squadra di Mikel Arteta ha fatto la sua parte battendo 1-0 il Burnley, in un successo più sofferto di quanto prevedibile in una sfida tra la prima e la penultima in classifica. Adesso, i Gunners non possono che aspettare. Devono sperare che il Manchester City, l’unica rivale rimasta e indietro ora di 5 punti, non faccia risultato questa sera a Bournemouth, magari distratto dall’imminente addio di Pep Guardiola. Se il City dovesse vincere in casa di una squadra che non perde da 16 partite, la festa dell’Arsenal è verosimilmente solo rimandata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal, ci siamo quasi: Havertz piega il Burnley, Premier a un passo

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