Il Milan accelera per Andoni Iraola | Cardinale e Ibrahimovic presentano l’offerta ufficiale per panchina
Il Milan ha presentato ufficialmente un'offerta economica ad Andoni Iraola per la panchina della prima squadra. La proposta è stata consegnata nelle ultime ore a Milano, con l'intento di affidargli la guida tecnica e superare la concorrenza di altri club europei come Crystal Palace e Bayer Leverkusen. La decisione finale dipenderà dalle risposte del tecnico e dai prossimi sviluppi.
La dirigenza del Milan ha presentato una proposta economica formale ad Andoni Iraola nel corso delle ultime ore a Milano, con l’obiettivo di affidargli la guida tecnica della prima squadra e anticipare in tempi rapidi l’agguerrita concorrenza internazionale di Crystal Palace e Bayer Leverkusen. Come rivelato in un approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato Calciomercato.com, l’allenatore basco rappresenta la priorità assoluta nei piani del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, e del suo consulente senior Zlatan Ibrahimovic per inaugurare il nuovo ciclo sportivo rossonero, iniziato ufficialmente nella giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Milan accelera una scelta che divide Ibrahimovi
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