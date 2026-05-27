Il Milan accelera per Andoni Iraola | Cardinale e Ibrahimovic presentano l’offerta ufficiale per panchina

Da milanzone.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha presentato ufficialmente un'offerta economica ad Andoni Iraola per la panchina della prima squadra. La proposta è stata consegnata nelle ultime ore a Milano, con l'intento di affidargli la guida tecnica e superare la concorrenza di altri club europei come Crystal Palace e Bayer Leverkusen. La decisione finale dipenderà dalle risposte del tecnico e dai prossimi sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La dirigenza del Milan ha presentato una proposta economica formale ad Andoni Iraola nel corso delle ultime ore a Milano, con l’obiettivo di affidargli la guida tecnica della prima squadra e anticipare in tempi rapidi l’agguerrita concorrenza internazionale di Crystal Palace e Bayer Leverkusen. Come rivelato in un approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato Calciomercato.com, l’allenatore basco rappresenta la priorità assoluta nei piani del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, e del suo consulente senior Zlatan Ibrahimovic per inaugurare il nuovo ciclo sportivo rossonero, iniziato ufficialmente nella giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Milanzone.it

il milan accelera per andoni iraola cardinale e ibrahimovic presentano l8217offerta ufficiale per panchina
© Milanzone.it - Il Milan accelera per Andoni Iraola: Cardinale e Ibrahimovic presentano l’offerta ufficiale per panchina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milan accelera una scelta che divide Ibrahimovi

Video Milan accelera una scelta che divide Ibrahimovi?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Panchina Milan, Cardinale e Ibrahimovic stringono i tempi: Andoni Iraola in pole position, resiste la suggestione Xavi

Il nuovo Milan di Cardinale e Ibrahimovic prende forma: stretta finale per Iraola, offerta a Rangnick come dsIl Milan sta finalizzando la scelta del nuovo allenatore, con una stretta finale per Iraola.

Temi più discussi: Il Milan accelera per il nuovo allenatore, l'apertura della Gazzetta dello Sport : Avanti Iraola; Iraola prende quota: il Milan accelera per la nuova guida tecnica; Il Milan accelera su Iraola: fissato il secondo incontro lampo con l’allenatore basco; Milan, Ibrahimovic accelera per Iraola: incontro decisivo a Londra per la nuova panchina.

andoni iraola il milan accelera perMilan, il sogno Iraola è già svanito? Il budget per il mercato non basta. Rangnick rispunta come DsIraola si allontana dal Milan: il budget rossonero è insufficiente. Cardinale rivede Rangnick per la scrivania ... affaritaliani.it

andoni iraola il milan accelera perIl Milan accelera per il nuovo allenatore, l'apertura della Gazzetta dello Sport: Avanti IraolaAvanti Iraola. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Milan, dopo aver concluso anticipatamente il rapporto con Allegri è alla ricerca del nuovo allena ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web