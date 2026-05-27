Il Milan accelera per Andoni Iraola | Cardinale e Ibrahimovic presentano l’offerta ufficiale per panchina

Notizia in breve

Il Milan ha presentato ufficialmente un'offerta economica ad Andoni Iraola per la panchina della prima squadra. La proposta è stata consegnata nelle ultime ore a Milano, con l'intento di affidargli la guida tecnica e superare la concorrenza di altri club europei come Crystal Palace e Bayer Leverkusen. La decisione finale dipenderà dalle risposte del tecnico e dai prossimi sviluppi.