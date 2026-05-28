L’allenatore basco ha deciso di non accettare l’offerta del Milan e di firmare con il Crystal Palace. La trattativa tra il club rossonero e Iraola si è interrotta bruscamente, dopo che l’allenatore aveva manifestato forti dubbi sulla proposta del club italiano. La scelta di Iraola di optare per il Crystal Palace è stata comunicata nelle ultime ore, interrompendo le trattative con il Milan.

La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola per la successione all’esonerato Massimiliano Allegri ha subito un improvviso e drastico rallentamento a causa dei forti dubbi manifestati dall’allenatore basco, ormai orientato a rifiutare la proposta dei rossoneri per legarsi al Crystal Palace. Come rivelato nell’edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Bournemouth aveva inizialmente fornito una disponibilità di massima al trasferimento a Milano dopo un blitz a Londra degli ormai ex dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Tuttavia, l’attuale vuoto di potere all’interno dell’organigramma milanista ha spinto il tecnico a rivedere la propria posizione, allontanandolo sensibilmente dalla panchina del club italiano in vista della prossima stagione sportiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Clamoroso dietrofront di Andoni Iraola: l’allenatore frena sul Milan e sceglie la panchina del Crystal Palace

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