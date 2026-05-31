Il Gran Premio della Repubblica si è disputato di sera, tra luci e atmosfere notturne, presso il circuito di Arcoveggio. La gara ha celebrato gli ottant’anni della Repubblica Italiana, un evento che si svolge da due decenni e che si lega simbolicamente alla storia nazionale. La corsa ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito a un appuntamento speciale in un contesto diverso dal solito. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi piloti e team, con sfide intense lungo il percorso.

Ottant’anni della Repubblica Italiana. Due anni in meno per il Gran Premio della Repubblica che è legato indissolubilmente alla storia del nostro paese e a un evento speciale. Il trotto nazionale e in particolare l’ ippodromo Arcoveggio si sono subito legati a questo evento che, nel corso degli anni, è diventato l’appuntamento fondamentale. Anche la chiusura, di fatto, dell’attività dell’Arcoveggio per poi spostarsi in Romagna. Il primo vincitore del Gp della Repubblica esalta un driver simbolo della scuola italiana, Romolo Ossani alla guida di Mistero. Nell’albo d’oro della manifestazione, fuoriclasse del calibro di Tornese (tre successi), Crevalcore e Agaunar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Gp della Repubblica sotto le stelle. Arcoveggio, emozioni in notturna

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