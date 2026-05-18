I musei per le comunità Il Ministero della Cultura e quei tesori sotto le stelle

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura ha annunciato iniziative che coinvolgono i musei nelle comunità locali, con particolare attenzione a rendere questi spazi più accessibili e rappresentativi delle diverse realtà sociali. Sono previste aperture serali e progetti dedicati a promuovere l’inclusione, coinvolgendo cittadini di varia provenienza. Durante questi eventi, molti visitatori entreranno in luoghi noti, scoprendo che sono stati trasformati, più ricchi di contenuti e più aperti alle diverse esigenze di pubblico.

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"Molti visitatori entreranno in luoghi già conosciuti e li scopriranno cambiati: più ricchi, più aperti, più inclusivi". È quanto assicura il Ministero della Cultura annunciando, l’adesione alla ’Notte Europea dei Musei’, la manifestazione internazionale che, da 22 anni, coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura con aperture straordinarie serali al costo simbolico di un euro. "L’iniziativa del 23 maggio, come da tradizione il primo sabato successivo alla Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’Icom – fa sapere il Mic – si inserisce nelle linee strategiche del ministro della Cultura Alessandro Giuli, volte a rendere i luoghi della cultura spazi realmente aperti a tutti, da vivere come case accoglienti per famiglie, giovani, anziani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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