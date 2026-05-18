I musei per le comunità Il Ministero della Cultura e quei tesori sotto le stelle

Il Ministero della Cultura ha annunciato iniziative che coinvolgono i musei nelle comunità locali, con particolare attenzione a rendere questi spazi più accessibili e rappresentativi delle diverse realtà sociali. Sono previste aperture serali e progetti dedicati a promuovere l’inclusione, coinvolgendo cittadini di varia provenienza. Durante questi eventi, molti visitatori entreranno in luoghi noti, scoprendo che sono stati trasformati, più ricchi di contenuti e più aperti alle diverse esigenze di pubblico.

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