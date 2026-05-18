I musei per le comunità Il Ministero della Cultura e quei tesori sotto le stelle
Il Ministero della Cultura ha annunciato iniziative che coinvolgono i musei nelle comunità locali, con particolare attenzione a rendere questi spazi più accessibili e rappresentativi delle diverse realtà sociali. Sono previste aperture serali e progetti dedicati a promuovere l’inclusione, coinvolgendo cittadini di varia provenienza. Durante questi eventi, molti visitatori entreranno in luoghi noti, scoprendo che sono stati trasformati, più ricchi di contenuti e più aperti alle diverse esigenze di pubblico.
"Molti visitatori entreranno in luoghi già conosciuti e li scopriranno cambiati: più ricchi, più aperti, più inclusivi". È quanto assicura il Ministero della Cultura annunciando, l’adesione alla ’Notte Europea dei Musei’, la manifestazione internazionale che, da 22 anni, coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura con aperture straordinarie serali al costo simbolico di un euro. "L’iniziativa del 23 maggio, come da tradizione il primo sabato successivo alla Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’Icom – fa sapere il Mic – si inserisce nelle linee strategiche del ministro della Cultura Alessandro Giuli, volte a rendere i luoghi della cultura spazi realmente aperti a tutti, da vivere come case accoglienti per famiglie, giovani, anziani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
NOTICE & AVOID--FOUR DANGEROUS TRENDS
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il Ministero della Cultura ha lanciato “Felicità”, la campagna di comunicazione dedicata ai nostri musei e all’app Musei Italiani
Il Ministero della Cultura lancia l’app Musei Italiani: Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna FelicitàIl Ministero della Cultura presenta la piattaforma digitale Musei Italiani attraverso la campagna promozionale Felicità.
...per consultare gli orari di apertura. #25aprile #primomaggio #domenicalmuseo #museitaliani #patrimonioculturale #museiitaliani #ministerodellacultura Taggare Ministero Cultura @museitaliani Direzione Regionale Musei Puglia Decaro Miglietta Starace x.com
Torna #domenicalamuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura per visitare gratuitamente i musei statali ogni prima domenica del mese. Vi aspettiamo domenica 3 maggio presso le nostre sedi (Palazzo Lanfranchi-Ex Ospedale San Rocco) dalle 9.00 alle 20. - Facebook facebook
Lo squallore e lo spreco della cultura nei musei reddit
Osanna lascia i musei e va a dirigere il Dipartimento delle attività culturaliUn nuovo incarico per il direttore generale dei Musei Massimo Osanna. Da Roma filtrano indiscrezioni che lo vedono prendere il posto di Mario Turetta, che ha ormai raggiunto l’età della pensione, alla ... napoli.repubblica.it
Quasi 1,4 milioni di visitatori nei musei italiani per i ponti di primaveraQuasi 1,4 milioni di ingressi nei musei italiani nei ponti primaverili, un successo per la cultura secondo il Ministero ... it.blastingnews.com