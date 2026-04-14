Don Gallo torna in libreria con Il Vangelo degli Ultimi | presentazione con l' autore Federico Traversa

A quasi 13 anni dalla sua morte, un sacerdote torna a essere protagonista in libreria con un nuovo libro. L’opera, intitolata “Il Vangelo degli Ultimi”, è stata scritta dall’autore Federico Traversa e pubblicata da Crêuza de Mä Edizioni. La presentazione del libro con l’autore si è tenuta di recente, offrendo l’occasione di approfondire il contenuto di questa pubblicazione.

A quasi 13 anni dalla sua scomparsa (22 maggio 2013), Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”, il nuovo libro di Federico Traversa edito da Crêuza de Mä Edizioni.Il volume riunisce per la prima volta in un’unica edizione integrale, rivista e ampliata, i due libri scritti dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it Don Dino Pistolato, morto il prete degli ultimi: “Con lui Venezia perde un punto di riferimento”Si è spento all’età di 68 anni Monsignor Dino Pistolato, per tutti ancora don Dino, figura di riferimento nella Diocesi di Venezia e tra i parroci... “Il tempo degli inganni”: Elena Zucchi torna in libreria con un thriller psicologico tra segreti e vendettaLa scrittrice milanese Elena Zucchi pubblica il suo secondo romanzo con Arkadia Editore. Argomenti più discussi: Canzonissima 2026 - L'omaggio di Massimiliano Gallo a Don Lurio - Video; archivio news; Una casa editrice per raccontare storie coraggiose: a Genova nasce Crêuza de Mä Edizioni; Tor Marancia, al via il nuovo parco: cavea, sport e spazi per i giovani. **Genova.** A quasi tredici anni dalla sua scomparsa (22 maggio 2013) don Andrea Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”, il nuovo libro di Federico Traversa edito da Crêuza de Mä Edizioni. Il volume riunisce per la prima volta in un’unica edizion - facebook.com facebook