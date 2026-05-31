Il Giro d’Italia ha indicato Vingegaard come l’unica vera avversaria di Pogacar. Durante la corsa, il ciclista ha mostrato una superiorità evidente, consolidando la sua posizione in classifica. Tra ricordi e omaggi familiari, ha conquistato la leadership, lasciando gli altri concorrenti distanti. La gara si è sviluppata con continui tentativi di attacco e strategie mirate, ma Vingegaard ha mantenuto il vantaggio fino alla conclusione. La corsa prosegue con questa dinamica di sfide tra i due atleti.

Ha chiuso in bellezza, tre baci alla foto con la moglie Trine e i due figli che ha sul manubrio, uno alla fede della mano desta e poi ha allargato le braccia parallele alla strada, come faceva Pantani. Jonas Vingegaard, il Re Pescatore, ha vinto anche a Piancavallo, come era anche troppo facile pronosticare, e ha mostrato al mondo la sua maglia rosa, che nel sole friulano, tra ali di folla, è sembrata ancor più luminosa del solito. La maglia di leader color Gazzetta, è un simbolo, un messaggio di valore universale e questa volta di più, perché sul petto e sulla schiena di Vingegaard c’era la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, in memoria di quel terremoto che mezzo secolo fa sconvolse questa regione e le vite di migliaia di famiglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Giro lo dice chiaramente: Vingegaard è l'unica alternativa a Pogacar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia Stage 2 REACTION: Jonas Vingegaard's late attack falls short

Notizie e thread social correlati

Vingegaard vuole il Giro ad ogni costo: “La Tripla Corona prima di Pogacar. E lo batterò di nuovo”Jonas Vingegaard si prepara a correre il Giro d'Italia 2026, considerato uno dei principali favoriti.

Giro d’Italia, Vingegaard unica certezza. Pellizzari soffre, Eulalio sorprendeDopo nove tappe del Giro d’Italia 2026, una cosa appare chiara: Jonas Vingegaard si conferma come il corridore da seguire con maggiore attenzione.

Argomenti più discussi: Nibali: Giro, tutto è ancora aperto. Vingegaard deve dare di più; Vingegaard vince la 20esima tappa e fa suo il Giro d'Italia; Gemona pronta alla tappa del Giro d’Italia, ecco tutte le indicazioni; Al Giro è il giorno della gioia lacustre di Alberto Bettiol.

Cuomo sbotta: Cardinale prima dice 'Max per pianificare il futuro’, poi diventa 'Allegri che gioca con lo specchietto retrovisore'. Incommentabile. Tifosi presi in giro x.com

Ieri ho completato il mio primo 50K... Apple Fitness dice che non ho fatto abbastanza per chiudere tutti i miei anelli LOL reddit

Giro d’Italia, tappa Cervia-Corno alle Scale: Attese migliaia di persone. Quel che c’è da sapereBOLOGNA – Cosa vuol dire una tappa del Giro d’Italia lo ha spiegato bene Gibo Simoni che il Giro lo ha vinto e che qui, a Corno alle Scale nel 2004, prese la maglia rosa: Sarà una bellissima giornata ... bologna.repubblica.it