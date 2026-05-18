Dopo nove tappe del Giro d’Italia 2026, una cosa appare chiara: Jonas Vingegaard si conferma come il corridore da seguire con maggiore attenzione. Mentre alcuni atleti incontrano difficoltà e altri sorprendono, il leader della classifica generale mantiene il vantaggio sugli avversari. Tra i partecipanti, Pellizzari fatica a mantenere il ritmo, mentre Eulalio si distingue per le sue prestazioni inaspettate. La corsa continua, ma la posizione di Vingegaard sembra ormai consolidata.

Nove tappe, quasi metà percorso completato e una certezza: Jonas Vingegaard è il padrone del Giro d’Italia 2026. Il corridore danese del Team Visma Lease a Bike, in questa prima parte dell’edizione numero 109, ha dimostrato non solo di essere il più forte, ma di comandare letteralmente la corsa. Quando la strada sale non ce n’è per nessuno. Sia sul Blockhaus, sia a Corno alle Scale ‘Vingo’ ha dominato senza discussione alcuna. Nella seconda circostanza la vittoria è arrivata senza neanche compiere un attacco vero e proprio. Al momento, senza considerare eventuali colpi di scena che il ciclismo può sempre regalare, nessun altro corridore sembra essere autorizzato a sognare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia, Vingegaard unica certezza. Pellizzari soffre, Eulalio sorprende

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Giro d'Italia 2026, Cassani: «Vingegaard deve venire, ma del Toro potrebbe anche batterlo»

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