Il giovane ferito a Soccavo è il genero di un boss di Ponticelli | indagini sui contrasti tra clan

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane è stato ferito a Soccavo, nel quartiere di Napoli Ovest, con un colpo di pistola alla gamba. È stato riferito che il ragazzo, che è anche il genero di un noto esponente di un clan, ha dichiarato che si trattava di un tentativo di rapina. Le forze dell'ordine stanno verificando la sua versione e stanno indagando sui motivi dell’accaduto, concentrandosi anche sui possibili contrasti tra gruppi criminali nella zona.

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Indagini sul ferimento di Francesco Petri, raggiunto da un colpo di pistola alla gamba a Soccavo, Napoli Ovest; il ragazzo ha parlato di un tentativo di rapina, ma la sua versione resta al vaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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