Guerra tra clan a Ponticelli | dal corteggiamento all’omicidio

A Ponticelli, il 7 aprile, un giovane di 20 anni è stato colpito e ucciso durante uno scontro armato tra due gruppi di persone. L’evento si è verificato durante un episodio che coinvolgeva diverse persone, senza che siano stati resi noti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili dell’omicidio.

? Cosa sapere Il ventenne Fabio Ascione viene ucciso a Ponticelli durante uno scontro armato il 7 aprile.. Il conflitto tra clan De Micco e paranza di Volla scaturisce da tensioni territoriali.. Il sequestro di un adolescente a Ponticelli, culminato con violente percosse nel rione Lotto 10, ha innescato una spirale di rappresaglie che ha portato alla morte del ventenne Fabio Ascione l’ultima settimana di aprile. Nelle strade di Ponticelli, dove la quotidianità dei residenti si scontra con i confini invisibili tracciati dalle organizzazioni criminali, il clima è cambiato radicalmente dopo gli eventi che hanno coinvolto un gruppo di giovanissimi provenienti da Volla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra tra clan a Ponticelli: dal corteggiamento all’omicidio Notizie correlate Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidioIeri la polizia ha tratto in arresto un soggetto accusato di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal... Bari, sparatoria in una discoteca: muore un uomo di 43 anni. L’ombra della guerra tra clan dietro l’omicidioUn uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie, in Puglia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Faida tra clan, a Bari allarme per San Nicola: il prefetto convoca Comitato per la sicurezza; Omicidio all’ex Divinae Follie, la pista di una nuova guerra tra i clan Strisciuglio e Capriati; Guerra tra clan, questore: Fibrillazioni allarmanti, tensioni per lo spaccio; Omicidio Scavo: si riaccede la guerra tra clan?. Omicidio in discoteca, nel 2024 litigio tra Scavo e Capriati. Guerra tra clan, mai si potrà sanareGli investigatori ricostruiscono i precedenti della vittima, Filippo Scavo, pregiudicato del clan Strisciuglio. Il pentito: ci sono gli omicidi, c'è il sangue, è una guerra infinita con i Capriati ... rainews.it Guerra tra clan, questore: Fibrillazioni allarmanti, tensioni per lo spaccioSono undici gli scontri armati in discoteca conteggiati dalla Dda dal 2024. Proseguono le indagini sull'omicidio del pregiudicato Filippo Scavo ... rainews.it “No sociale. No a Torino città della guerra. No a Leonardo. No alla leva”, rilanciato l’appuntamento per lo sciopero del 7 maggio - facebook.com facebook Elena è fuggita dalla guerra in #Ucraina con sua figlia di due anni, dopo giorni senza acqua né elettricità. Oggi è rifugiata in Moldova, dove prova a ricostruire la sua vita. Come un seme, sta ancora cercando di mettere di nuovo radici. x.com