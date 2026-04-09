Spari vicino a una sala giochi | ferito un giovane Il giallo e le indagini

Nella serata di ieri, un giovane è stato ferito a Bari, nel quartiere San Pasquale, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi di una sala giochi. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono ancora da valutare.

Un giovane è stato ferito in serata a Bari, nel quartiere San Pasquale, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Sulla dinamica del ferimento sono in corso gli accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Spari vicino a una sala giochi: ferito un giovane. Il giallo e le indagini Spaccio di droga in una sala giochi abusiva vicino a una scuola: tre arrestiTre cittadini di Palagonia, di 26, 32 e 38 anni, sono stati arrestati dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia con... Roma: spari contro bus a Torrevecchia, nessun ferito, indagini in corsoSpari e atti vandalici colpiscono autobus Atac a Roma: nessun ferito, indagini in corso. Temi più discussi: Istanbul, scontro a fuoco vicino al consolato israeliano: gli spari e la polizia in azione; Colpi d’arma da fuoco vicino al consolato d’Israele a Istanbul, un morto; Minori a Napoli, ancora spari vicino al Plebiscito: Ferito sedicenne; Istanbul, spari davanti consolato Israele. Minori a Napoli, ancora spari vicino al Plebiscito: «Ferito sedicenne»Erano in due e sono sbucati dai vicoli in sella a uno scooter. Hanno rallentato in piazza Carolina, giusto il tempo di prendere la mira, poi hanno fatto fuoco. Sei colpi hanno raggiunto alle ... ilmattino.it Allarme esplosione, ma erano spari a salve per scacciare i merliLucca, 3 aprile 2026 – Nessuna esplosione pericolosa, ma un gesto a dir poco maldestro per scacciare i merli dal balcone. Si è conclusa con una denuncia per procurato allarme la vicenda che nella ... lanazione.it Istanbul, scontro a fuoco vicino al consolato israeliano: gli spari e la polizia in azione x.com Istanbul, spari vicino a consolato di Israele: uccisi assalitori, feriti due poliziotti turchi Il consolato israeliano era chiuso da tempo e davanti all’edificio erano presenti solo agenti di polizia a scopo di protezione. Gli aggiornamenti - https://www.ilriformista.it/istanb - facebook.com facebook