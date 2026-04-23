Alajbegovic asta in Serie A | Roma e Napoli si sfidano per il gioiello bosniaco

Il mercato di trasferimenti in Serie A si sta concentrando sul giovane esterno bosniaco, nato nel 2007, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Roma e Napoli sono le due squadre coinvolte in una trattativa per assicurarsi il talento, considerato un possibile obiettivo di rilievo per il futuro. La trattativa tra le società è ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali sui dettagli dell’accordo.

Il mercato della Serie A si accende intorno al profilo di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 in forza al Bayer Leverkusen. Dopo aver trascinato la Bosnia alla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 nello spareggio del 31 marzo contro l’ Italia, il calciatore è diventato l’obiettivo prioritario di Napoli e Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il valore del cartellino è già raddoppiato rispetto agli 8 milioni investiti inizialmente dal club tedesco, attestandosi ora su una base d’asta di 20 milioni. Il Napoli si è mosso per primo attraverso il direttore sportivo Giovanni Manna, che vede nel diciottenne caratteristiche tecniche sovrapponibili a quelle di Khvicha Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Alajbegovic, asta in Serie A: Roma e Napoli si sfidano per il gioiello bosniaco Notizie correlate Alajbegovic Juve: la richiesta del Bayer Leverkusen per il gioiello bosniacoKalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Leggi anche: Alajbegovic fa gola: Napoli, Roma e Milan sul bosniaco da 25 milioni di euro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alajbegovic sceglie la Serie A: la Roma in trattativa, Pjanic regista dell’operazione; Calciomercato, Alajbegovi? vuole la Serie A: svariati club alla finestra; Roma, incontro per Alajbegovic: Massara vuole chiudere; Lazio su Alajbegovic, il giocatore vuole la Serie A: asta con tre big. Alajbegovic, il futuro è in Serie A: e la Roma avvia i contatti con l’entourageL'astro nascente del calcio bosniaco sembra aver deciso: nella prossima stagione vorrebbe giocare nel nostro campionato. siamolaroma.it Calciomercato Napoli, Alajbegovic vuole giocare in Italia: asta con Inter e RomaGianluca Di Marzio, giornalista, scrive su X: Inter, Napoli e Roma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da ... iamnaples.it LAZIO, È MARAMOTTA La Juve spinge: Alisson scontato Alajbegovic e la Roma, un passo avanti Questa la prima pagina di giovedì 23 aprile del Corriere dello Sport x.com LAZIO, È MARAMOTTA La Juve spinge: Alisson scontato Alajbegovic e la Roma, un passo avanti Questa la prima pagina di giovedì 23 aprile del Corriere dello Sport - facebook.com facebook