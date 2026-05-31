Il Genoa accelera per Baldanzi e blinda De Rossi | decolla il nuovo piano strategico sull’asse DDR-Lopez

Notizia in breve

Il Genoa sta finalizzando l'acquisto di Baldanzi, con un accordo imminente. Contestualmente, il club sta blindando De Rossi, rinnovandone il contratto. La strategia si concentra sull’asse DDR-Lopez, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale. La trattativa per Baldanzi è in fase avanzata e si attende solo la firma. La società lavora per definire anche le operazioni di uscita e completare così il nuovo progetto tecnico.