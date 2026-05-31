Il Genoa accelera per Baldanzi e blinda De Rossi | decolla il nuovo piano strategico sull’asse DDR-Lopez
Il Genoa sta finalizzando l'acquisto di Baldanzi, con un accordo imminente. Contestualmente, il club sta blindando De Rossi, rinnovandone il contratto. La strategia si concentra sull’asse DDR-Lopez, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale. La trattativa per Baldanzi è in fase avanzata e si attende solo la firma. La società lavora per definire anche le operazioni di uscita e completare così il nuovo progetto tecnico.
La costruzione del nuovo Genoa parte dal tassello più importante della mediana e ormai è solo una questione di giorni. La dirigenza rossoblù ha infatti avviato ufficialmente i contatti con la Roma per il riscatto del cartellino di Tommaso Baldanzi, individuato come il perno insostituibile per lo scacchiere tattico del tecnico Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Marco Lopez, arrivato a Pegli sette mesi fa, si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore, che ha indicato nell’innalzamento del tasso tecnico della rosa la priorità assoluta per il salto di qualità. Come rivelato da La... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Genoa, De Rossi su Baldanzi: Ha il DNA dei genovani
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