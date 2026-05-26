Un generale ha commentato i rapporti con il presidente della regione, affermando che ci sono stati sempre attriti tra loro. Ha anche riferito che non è sorpreso delle recenti dichiarazioni di Fontana, sottolineando che le critiche erano presenti anche quando faceva parte della Lega. Nel frattempo, due consiglieri regionali hanno aderito a Futuro nazionale, e il generale è entrato nel Pirellone.

“Con Attilio Fontana ci sono sempre stati attriti. Non mi stupisco delle sue parole, mi criticava anche quando ero nella Lega “. Roberto Vannacci è appena sbarcato al Pirellone. Accanto a sé ha i due consiglieri regionali che hanno aderito a Futuro nazionale da poche ore: Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi. Il punto ora è? Restare in maggioranza, in Regione Lombardia, votare di volta in volta, secondo le indicazioni del partito, o addirittura mettersi all’opposizione? Il presidente Fontana lo va ripetendo da giorni: “ Io con Vannacci non ho nulla a che fare “. Parla per sé? Fino a un certo punto. Perché poi aggiunge: “Ma anche la Lega “.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci entra al Pirellone, due consiglieri regionali aderiscono a Futuro nazionale. Il generale: “Fontana? Ci sono sempre stati attriti”

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