Bagagli smarriti addio | ora puoi dire alla compagnia aerea dov' è la tua valigia

Da oggi i passeggeri possono comunicare direttamente alla compagnia aerea la posizione del loro bagaglio smarrito, evitando lunghe attese e disagi. In caso di perdita del bagaglio durante un volo, è possibile fornire informazioni sulla localizzazione della valigia per facilitare il ritrovamento. La nuova procedura mira a ridurre i tempi di recupero e semplificare il processo di gestione dei bagagli dispersi.

Mai più preoccupazioni e lunghi giorni di attesa per riavere indietro la valigia andata dispersa. Purtroppo può capitare che, durante un viaggio in aereo, specie se lungo e con molti scali, un bagaglio venga smarrito – anche se ci si augura che ciò non accada mai. Per fortuna la tecnologia viene in nostro aiuto. Di recente, infatti, alcuni aeroporti hanno adottato una nuova procedura che consente al passeggero di individuare la propria valigia e poi indicare la posizione esatta alla compagnia aerea. Ciò va a modificare quello che è il metodo standard, che prevede una procedura lunga e sfiancante. Fino a poco tempo fa, perdere un bagaglio comportava dover compilare moduli online, inoltrare la richiesta alla compagnia aerea, e poi inviare numerosi solleciti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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