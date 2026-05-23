Il Komandante Vasco il mese prossimo al Del Conero scalda i motori | Non vedo l' ora che cominci tutto

Notizia in breve

Il cantante ha espresso entusiasmo per l'inizio del tour, commentando: «Non vedo l'ora che cominci tutto». Ha anche parlato del palco, definendolo “perfetto per una produzione mega galattica” e paragonandolo a casa propria, sottolineando l’attesa per le prossime date. La tournée partirà il mese prossimo al Del Conero, con il cantante pronto a salire sul palco.