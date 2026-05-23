Il Komandante Vasco il mese prossimo al Del Conero scalda i motori | Non vedo l' ora che cominci tutto

Da anconatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante ha espresso entusiasmo per l'inizio del tour, commentando: «Non vedo l'ora che cominci tutto». Ha anche parlato del palco, definendolo “perfetto per una produzione mega galattica” e paragonandolo a casa propria, sottolineando l’attesa per le prossime date. La tournée partirà il mese prossimo al Del Conero, con il cantante pronto a salire sul palco.

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ANCONA – “Sua Maestà il Palco!.perfetto per la produzione mega galattica. Se dico palco.penso casa! Non vedo l'ora che cominci tutto". Affida i suoi pensieri ai social Vasco Rossi, accompagnati sulle sue pagine da un fotoreportage dallo stadio Romeo Neri della città romagnola, dove venerdì. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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